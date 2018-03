Ormai è una consuetudine del Movimento 5 stelle presentare la squadra di governo prima delle elezioni in caso di vittoria. Lo ha fatto ieri Luigi Di Maio, candidato alla presidenza del consiglio, e lo ha fatto anche Roberta Lombardi, la candidata alla presidenza della Regione Lazio alle elezioni della prossima domenica per il Movimento 5 stelle, con una diretta su Facebook. Sei su otto i futuri potenziali assessori svelati. Si tratta di personalità che "hanno maturato grandi competenze nei loro ambiti di lavoro": professionisti, esperti, docenti che già "sono interni al Movimento 5 stelle", o hanno "già collaborato con noi", spiega la ormai ex parlamentare chiarendo dunque che i nomi scelti non sono esterni ma provengono dal mondo grillino. In caso di vittoria questa sarà la squadra di governo di Roberta Lombardi alla Pisana, che terrebbe per se le importantissime deleghe alla Sanità e al Bilancio. Su sei assessori presentati, una sola donna.

Devid Porrello, già consigliere nella scorsa legislatura ricoprirebbe la carica di vicepresidente e riceverebbe le deleghe alle Politiche del territorio, alla Mobilità e a Infrastrutture e Urbanistica. Temi centrali della campagna elettorale e del programma del M5s quelli che sarebbero affidati all'ingegnere 38enne.

Daniele Mancini ricoprirebbe invece la carica di assessore all'Ambiente e ai Rifiuti, altro tema caldo e cruciale per il futuro di Roma e del Lazio. Poliziotto e laureato in giurisprudenza, è già impegnato in politica a Nettuno, dove ricopre il ruolo di vicesindaco e assessore all'Ambiente. Ovviamente in caso fosse chiamato alla Regione Lazio lascerebbe il suo attuale incarico.

Riccardo Calabrese dal 2012 lavora al Centro studi di Confagricoltura e dall'anno successivo amministra un'azienda agricola nel viterbese. A lui le deleghe all'Agroalimentare. È anche il fondatore di una coooperativa agricola.

Nicola Ferrigni sarà invece assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, ma anche delegato alla Sicurezza. Sociologo e ricercatore prima all'Eurispes e ora alla Link Campus University, ha svolto diverse ricerche sul tema della gestione dell'ordine pubblico e della violenza negli stadi ad opera del tifo organizzato.

Daniele Brocchi è stato designato come assessore a Commercio e Turismo. Impiegato in Confesercenti, viene dal mondo dell'associazionismo delle imprese. Ricopre ruoli nel Convention Bureau di Roma e del Lazio e presiede il Cratec (Centro ricerca arte, turismo e cultura).

Adriana Calì, unica donna in squadra finora, riceverà le deleghe a Formazione, Fondi europei, Lavoro, Ricerca e Università. Dipendente di Lazio Innova Spa, si occupa di gestione di fondi europei nella partecipata della Regione Lazio.