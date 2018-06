Dopo la conquista dell'VIII Municipio al primo turno, il centrosinistra in questa tornata di elezioni amministrative torna al governo anche del III Municipio: Giovanni Caudo al ballottaggio ha battuto il candidato della Lega e del centrodestra Francesco Maria Bova, diventando il nuovo mini sindaco di piazza Sempione. Scarsa l'affluenza alle urne, con poco meno del 21% degli aventi diritto che si è recato alle urne, in linea con i risultati del primo turno. L'urbanista ed ex assessore della giunta Marino, ha raggiunto ha ottenuto il 56,71% dei consensi, contro il 43,29% del suo avversario. In termini assoluti ha ottenuto 20.121 voti, contro i 18.917 del primo turno.

III Municipio: l'elettorato del M5s si è astenuto

All'appello nelle urne sembrano mancare soprattutto i voti del Movimento 5 stelle, arrivato terzo al primo turno con l'ex presidente Roberta Capoccioni, che i pentastellati hanno deciso di ricandidare dopo la caduta della sua maggioranza lo scorso febbraio. Basta osservare i voti in termini assoluti, sostanzialmente stabili per il centrodestra e il centrosinistra, con una crescita più sostanziosa per Caudo che evidentemente ha intercettato di più qualche consenso proveniente dal M5s e dall'estrema sinistra che ha corso al primo turno fuori dalla coalizione che lo ha sostenuto.

Caudo: "Ha vinto campagna elettorale tra la gente"

Una campagna elettorale instancabile quella di Caudo, che i cittadini hanno imparato a conoscere con il suo grosso zaino nero sulle spalle e volantini o megafono in mano in queste settimane. In III come in VIII Municipio, vince poi un centrosinistra unito, trainato da candidati civici e non solo dalle liste dei partiti. Così il centrosinistra a Roma sembra essere riuscita ad arginare la valanga leghista che altrove ha espugnato storiche roccaforti ‘rosse'. "Una campagna elettorale molto bella, sempre in mezzo alle persone, per strada, davanti alle scuole ai mercati e alle stazioni della metro. – ha dichiarato Caudo dopo la vittoria – Tantissimi incontri, a volte anche con due o tre persone, nei cortili nei pianerottoli e dentro alle case. Nelle sedi delle associazioni, delle cooperative sociali, nei bocciofili, nelle palestre, nei parchi. Oltre 230 incontri e appuntamenti, in tanti mi avete chiamato per segnalare un disservizio, un problema o per suggerire una soluzione. Abbiamo vinto anche per questo modo di fare politica, di nuovo a contatto con le persone. E' stato bellissimo, anche faticoso lo ammetto ma questo sarà anche il modo in cui governeremo.