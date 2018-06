L'ex parlamentare e sindaco uscente del Partito democratico Esterino Montino, ha conquistato il suo secondo mandato primo cittadino di Fiumicino sostenuto dal centrosinistra unito e da diverse liste civiche. Montino con il 57,2% dei consensi, ha battuto il candidato del centrodestra Mario Baccini che si è fermato al 42,8% dei voti con il sostegno di una coalizione di liste civiche e di Forza Italia. L'esito del ballottaggio sembra essere in linea con i risultati del primo turno. Una sconfitta che brucia per il centrodestra che sperava di riconquistare il comune del litorale romano, dovuto anche alle divisioni, con la Lega e Fratelli d'Italia che al primo turno hanno deciso di correre in solitaria candidando il parlamentare leghista William De Vecchis.

Festa per il centrosinistra nella centrale piazza Grassi, dove Montino ha chiamato subito dopo la certezza del risultato i suoi sostenitori a festeggiare la vittoria. I festeggiamenti ufficiali si terranno invece oggi alle 19.00 a Villa Guglielmi. Su Facebook arrivano i complimenti dello sconfitto Baccini: "Onore al vincitore di una competizione ardua e senza sconti. Onore a Fiumicino, che merita il miglior futuro possibile. Onore a tutti noi, che abbiamo creato una classe dirigente che é una promessa per questo territorio".