Terminati gli spogli anche a Fiumicino. Nessun vincitore per il Comune del litorale romano che andrà al ballottaggio previsto domenica 24 giugno. In netto vantaggio il sindaco uscente dem Esterino Montino che ha raggiunto il 39, 03% conquistando alle urne 12.640 voti degli elettori. Un primo posto raggiunto a pochi punti dal secondo candidato, il forzista Mario Baccini, ex ministro della Funzione pubblica, che si è aggiudicato il 27,70 per cento, con 8.969 voti. Un risultato che ha mostrato una lieve distanza tra i due candidati ma che sarebbe potuta diventare decisiva qualora le due liste di destra si fossero presentate unite alla soglia delle elezioni comunali. Destra che probabilmente ha perso un'occasione, lasciando la partita ancora aperta sul tavolo del prossimo appuntamento in calendario. Oltre alla lista di Baccini, la destra a Fiumicino era rappresentata dal senatore leghista William De Vecchis che ha raggiunto il 20,73 per cento con 6.715 voti. Fuori dal ballottaggio il Movimento Cinque Stelle con l'11,98% e 3.880 voti.