in foto: Il caos alla scuola Santa Beatrice di Magliana

Caos in tanti seggi a Roma come in tutta Italia, per le nuove regole introdotte con il tagliando antifrode. Lunghe file soprattutto questa mattina, con la situazione che nel corso del pomeriggio si è normalizzato nel corso della giornata. I seggi chiuderanno alle 23.00 ma, secondo quanto prescritto dalla legge, tutti gli elettori che si troveranno già all'interno del seggio elettorale avranno diritto a votare.

Situazione particolarmente complessa a Magliana, in via dell'Oratorio da Masiano, dove nel seggio allestito all'interno della scuola Santa Beatrice, si registrano code estremamente lunghe. Secondo quanto raccontato da un'elettrice a Fanpage.it "per votare ci vogliono almeno tre ore, un sacco di persone se ne sono tornate a casa esasperate". Una delle ragioni dei tempi così lunghi per compiere le operazioni di voto sarebbe da rintracciare nell'accorpamento di diverse sezioni elettorali: "Io sono tornata tre volte oggi – racconta un'elettrice – ma la situazione non è mai migliorata. È assurdo fare due o tre ore di fila per esercitare un diritto".

Il Campidoglio ha invitato i cittadini a recarsi al seggio almeno un'ora prima della chiusura per evitare il crearsi di lunghe file. I dati dell'affluenza: alle 19.00 per le Politiche ha votato il 54,58% degli aventi diritto nel Lazio, a Roma il 53,35%. Per le Regionali affluenza al 50,89%. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi per quanto riguarda le schede di Camera e Senato, mentre per lo spoglio delle elezioni regionali le operazioni cominceranno alle 14.00 di domani.