Quasi 850mila cittadini del Lazio sono chiamati alle urne oggi, domenica 10 giugno, per votare per i sindaci e i Consigli comunali di 49 comuni della regione alle elezioni amministrative. Seggi aperti dalle 7 di questa mattina fino alle 23: in 14 Comuni, quelli con popolazione superiore ai 15mila abitanti, si potrà tornare alle urne per l'eventuale ballottaggio domenica 24 giugno. L'unico capoluogo di provincia al voto è Viterbo: tra gli altri 13 centri più popolosi sono inclusi anche i due Municipi di Roma in cui si vota quest'oggi, il III e l'VIII: sono circa 290mila i cittadini romani coinvolti in questo turno delle amministrative.

Nel territorio della Capitale è concentrato il maggior numero di comuni popolosi al voto, sette (inclusi i Municipi romani). Le sfide, su cui è maggiore l'attenzione, riguardano i comuni di Anzio, Fiumicino, Pomezia, Santa Marinella e Velletri. Tre i comuni oltre i 15mila abitanti al voto in provincia di Latina (Aprilia, Cisterna di Latina e Formia), due in provincia di Frosinone (Anagni e Ferentino). Nel Reatino e nel Viterbese (eccetto il capoluogo Viterbo), andranno al voto comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti: in questo caso si voterà in un unico turno.