Domenica 10 giugno a Viterbo si recherà alle urne per eleggere il il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Le votazioni si svolgono in una sola giornata, con i seggi aperti dalle 17 alle 23. L'eventuale ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti si terrà domenica 24 giugno. Oltre a Viterbo, nel 2018 si voterà in altri 761 comuni per il rinnovo delle amministrazioni locali. Nel Lazio si voterà anche a Pomezia, Anzio, Aprilia, Formia e Fiumicino. Il sindaco uscente di centrosinistra Leonardo Michelini ha annunciato che non si candiderà per un secondo mandato dopo la vittoria di cinque anni fa. Essendo Viterbo un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta, si terrà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare parità sarà eletto sindaco il candidato più anziano. Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere a Viterbo nel totale 32 consiglieri oltre al sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi. È eletto al primo turno il candidato che ottiene più del 50% dei voti. Ecco di seguito l'elenco completo dei candidati e tutto quello che c'è da sapere sulle prossime votazioni.

Gli otto candidati sindaco di Viterbo

Sono otto in totale i candidati alla carica di sindaco alle elezioni comunali di Viterbo. Per il Partito Democratico, Orizzonte Comune e La Voce dei Giovani Viterbesi corre Michela Luisa Ciambella mentre per Giovanni Arena è il candidato messo in campo da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Unione di Centro e Fondazione. Per il Movimento 5 Stelle c'è Massimo Erbetti e Francesco Serra – Impegno Comune e Viterbo dei Cittadini. Paola Celletti per Lavoro e Beni Comune, Chiara Frontini per Viterbo 2020 e Viterbo Cambia, Filippo Rossi per Viva Viterbo e Area Civica e Claudio Taglia per CasaPound e Viterbo in Musica.

Come votare alle elezioni comunali 2018

Ecco come si vota: l'elettore riceverà una sola scheda con il nome dei candidati sindaco, affiancati dai simboli delle liste ad essi collegati e da due righe bianche. È possibile esprimere fino a 2 preferenze per candidati di quella stessa lista purché siano di sesso differente. Si vota per il sindaco facendo un segno sul nome di uno dei candidati, mentre si vota per il consiglio facendo un segno su uno dei simboli delle liste collegate ai candidati sindaco. È possibile votare anche solo il nome di un candidato sindaco (senza esprimere voti per le liste). È ammesso il voto disgiunto, cioè è possibile votare per una lista diversa da quelle collegate al candidato sindaco prescelto. In caso di ballottaggio, vincerà il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti in assoluto. Per votare è necessario portare con sé al seggio un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. In caso di smarrimento o di rinnovo di quest'ultima, bisogna rivolgersi tempestivamente all’ufficio elettorale comunale.

Dove si vota in provincia di Viterbo

In provincia di Viterbo oltre al capoluogo si eleggeranno i sindaci dei comuni di Vallerano, Valentano, Vignanello e Sutri.