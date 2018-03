Problemi, ritardi e file in diversi seggi a Roma, ma il caso più eclatante è avvenuto nel seggio di via Micheli 29 a Roma, nel quartiere Parioli, dove 36 elettori del seggio 2167 hanno votato con le schede sbagliate. Ad accorgersi che qualcosa non andava un elettore, che ha segnalato l'anomalia al presidente del seggio: i nomi dei candidati sulla scheda non corrispondevano a quelli effettivamente in corsa nel collegio. Le operazioni di voto sono state sospese, l'urna svuotata e le operazioni sono state ripetute da capo, questa volta con le schede corrette.

Se in un primo momento era stata data indicazione di ricontattare gli elettori coinvolti per farli nuovamente votare i voti sono stati successivamente conteggiati come validi da indicazione della Prefettura. Nel collegio in questione è candidata all'uninominale della Camera dei Deputati la ministra della Pubblica Amministrazione Marianna Madia per la coalizione del centrosinistra.

"Questa mattina sono state consegnate le schede della Camera con indicazioni del collegio Roma01 e non Roma 02 quindi gli elettori si sono trovati una scheda non corrispondente al proprio collegio. Hanno votato e adesso sono stati ricontattati. Due elettori sono già tornati e ora in giornata si stanno ricontattando gli altri elettori – spiega Giovanna Seddaiu, candidata nel collegio di Leu -. Un errore dovuto alla consegna da parte dell'ufficio centrale. Speriamo sia un caso isolato. Per il momento cerchiamo di capire se è un caso della sezione 2167, poi se verifichiamo che ci sono altri casi a quel punto valuteremo cosa fare. Non mi sento danneggiata io, quanto piuttosto gli elettori".