Elezioni 2018: a Roma, così come nel resto d'Italia, ci sono ancora code ai seggi in alcuni quartieri che hanno riscontrato l'affluenza più alta. I motivi? Il nuovo meccanismo di voto che prevede la verifica col cosiddetto talloncino che si stacca dalla scheda e che va verificato (è stato utilizzato per prevenire gravi frodi al voto come quella ormai nota della cosiddetta ‘ scheda ballerina'). Ma cosa accade se alle ore 23, quando cioè si chiudono i seggi, ci si trova ancora col certificato elettorale in mano ma senza aver materialmente espresso il voto?

Il legislatore nel corso degli anni, anche col cambio di numerosi sistemi elettorali, su questo è stato sempre molto chiaro, garantendo a chiunque si trovi all'interno dei locali del seggio elettorale prima dell'orario di chiusura fissato dalla legge il diritto al voto, sul quale sono le forze dell'ordine a garantire il corretto espletamento. Una volta concluso il voto le urne, sigillate, saranno chiuse, i verbali siglati e si procederà alle operazioni di spoglio. Gli italiani intanto seguiranno prima exit poll e poi le proiezioni di voto.