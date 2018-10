in foto: Elena Aubry, amici e parenti festeggiano il suo compleanno a Ostia

Amici, parenti e motociclisti si sono incontrati per festeggiare il compleanno di Elena Aubry, la ragazza morta sulla strada in un tragico incidente su via Ostiense, a Roma, lo scorso 8 maggio. L'appuntamento domenica 29 ottobre alle 19.15, al Curvone di Ostia. Elena ieri avrebbe compiuto 26 anni: era una giovane con tanti sogni nel cassetto e una vita intera davanti. Invece ha perso la vita cadendo dalla sua moto e precipitando rovinosamente sull'asfalto. A ricordarla, in una serata che minacciava pioggia e cattivo tempo ma che è rimasta serena, fiori, palloncini bianchi lasciati volare in cielo trasportati dal vento. Striscioni, foto che la ritraggono bellissima, con i capelli castani vaporosi e quegli occhi verdi così penetranti, da tigre, che lasciano il segno, difficili da dimenticare. Una motociclista, Teresa, ha fatto stampare sulla carrozzeria della sua moto il volto di Elena ma l’ha conosciuta solo dopo che è morta: Elena potrà continuare ad andare in moto, la sua più grande passione. "Sono stati gli amici motociclisti a organizzare l’evento – ha spiegato la madre di Elena, contattata da Fanpage – È venuta fuori questa strana festa tra cielo e terra. Non c’era tristezza ieri, c’è stato amore". Una festa "strana in un clima strano, ma abbiamo sentito i nostri ragazzi così vicini". Mamma Graziella e gli amici motociclisti non erano soli: "Ho invitato i genitori di altri ragazzi che sono andati in cielo e tanti hanno accettato l’invito ed erano lì con noi, per la mia grande gioia".

Tra di loro c’erano anche i genitori di Noemi Carrozza, la sincronette di 21 anni morta in un incidente stradale a bordo della sua moto su via Cristoforo Colombo il 15 giugno scorso, a sole due settimane dalla vicenda drammatica che si è portata via Elena. "Con i genitori di Noemi siamo rimasti sempre in contatto vista la tragedia che ci unisce – e ha detto – Ieri ci siamo incontrati per la prima volta ma era come se ci conoscessimo da una vita”. A festeggiare Elena c’erano anche i genitori di Marco Pietrobono, morto 5 anni fa. "Insieme alla loro onlus – spiega mamma Graziella – abbiamo messo in piedi un progetto: in occasione del 18 di novembre, festa internazionale dei caduti della strada organizzeremo un grande evento a Roma".

Di Alessia Rabbai e Simona Berterame