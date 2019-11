Pace fatta tra il Brasiliano e Vauro dopo la lite a Dritto e Rovescio su Rete4. Una delle pagine peggiori della televisione italiana, dove l'informazione e intrattenimento trash diventano indistinguibili. La cena in osteria che ha siglato la quasi amicizia tra il vignettista e il fascio coatto eletto a rappresentante delle periferie romane dal piccolo schermo andrà in onda questa sera, ma Massimiliano Minnocci ha già annunciato che tornerà nello studio di Paolo Del Debbio la prossima settimana. Intanto è sbarcato sulle frequenze di Elle Radio, una delle emittenti locali rivolte soprattutto ai tifosi di calcio, che rappresenta uno dei fenomeni peculiari della capitale. Da decenni le trasmissioni di laziali e romanisti rappresentano un palcoscenico per opinionisti che strizzano spesso l'occhio (se non proprio sono schieratissimi) a destra e il cui punto forte è il filo diretto con gli ascoltatori in cui spesso da questioni riguardanti formazioni, arbitraggi e calcio mercato, si passa a parlare di fatti di cronaca e politica.

Dal martedì al venerdì Brasiliano sarà ospite fisso di un trasmissione intitolata Malabuona, che è anche un brand commerciale di "barber, tattoo e meanswear", che sul sito si presenta così: "Malabuona nasce da un’idea di Ettore Ponzuoli, manager romano, tra gli altri, ideatore del progetto Solidani Salon (7 saloni aperti a Roma e altri in via di apertura in Italia), e Massimiliano Minnocci, aka Brasiliano Roma, potentissimo influencer romano con un difficile passato, che proprio grazie a Malabuona si è lasciato alle spalle". Così il Brasiliano si costruisce un suo pubblico, rimbalzando dai social network alle televisioni er ivolgendosi ora anche un'audience da fidelizzare via etere, mentre fa marketing per se stesso e per il brand di cui sarebbe tra gli ideatori.

Il fenomeno Brasiliano, venuto alla luce nelle "rivolte" (con le virgolette ecco perché) contro gli immigrati in alcuni quartieri di Roma, e cresciuto poi nel sottobosco degli influencer di Instagram tra comparsate vicino al trapper del momento o in qualche dissing con personaggi più o meno noti. Ora ha un pubblico perfetto: gli ascoltatori delle trasmissioni che parlano di Lazio e Roma, già abituati a un linguaggio e a una rappresentazione della città che il Brasiliano rappresenta alla perfezione, pronto a fare l'opinionista su qualsiasi argomento basta che gli faccia aumentare follower e dare un po' di spettacolo.