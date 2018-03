Dopo la neve e il gelo a Roma piove sabbia. Passato Burian con il suo clima siberiano, una nuova ondata di maltempo è in arrivo sull'Italia, ma questa volta viene dall'Africa. E non solo sta portando ad un significativo rialzo delle temperature anche nella capitale, dove ad inizio settimana si è arrivati anche a -6, ma anche un pezzetto di deserto in città: stamattina sulle auto si poteva notare infatti la sabbia caduta assieme alle gocce di pioggia e appiccicatasi a vetri e carrozzerie.

Le previsioni per il week-end.

Il meteo per i prossimi giorni parla chiaro: a partire dal pomeriggio di oggi e per la giornata di domani – sabato 3 marzo – sono previste ancora piogge e temporali su Roma e il Lazio, mentre un miglioramento si avrà solo a partire dalla giornata di domenica. Lo scirocco continuerà a far salire la temperature, con le massime che toccheranno nel week end i 17 gradi.