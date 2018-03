Sabato le regioni centrali tirreniche saranno raggiunte da una nuova perturbazione che determinerà ancora instabilità. Avremo infatti nel Lazio piogge che fin dal mattino insisteranno sulla regione e che termineranno solo nella notte. Venti fino a moderati di Scirocco sulle coste, più deboli su aree interne; moderati o tesi da Ovest/Nord-Ovest a Ponente in quota. La giornata di domenica invece inizierà con una situazione di bel tempo e cieli poco o parzialmente nuvolosi; tuttavia un nuovo peggioramento è atteso dalla tarda serata, con precipitazioni che si estenderanno in maniera diffusa nel corso delle ore notturne. Temperature minime stabili, massime in netto aumento e clima quasi primaverile. Mari mossi.

Roma: sabato rovesci temporaleschi e schiarite, si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 5 sarà di 8°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 27km/h, moderati da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 31km/h, alla sera moderati provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 23km/h. Domenica qualche nube sparsa, temperatura minima 9°C, massima 16°C. I venti saranno deboli da Est/Sud-Est al mattino con intensità di circa 8km/h, moderati da Sud/Sud-Est per il resto della giornata con intensità di circa 20km/h.

Frosinone: sabato temporali, temperatura minima 4°C, massima 12°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 12km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 14km/h, alla sera deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 13km/h. Domenica cielo poco nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 6°C. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 11km/h, moderati da Sud-Est alla sera con intensità tra 10km/h e 15km/h.

Latina: sabato annuvolamenti con temporali e schiarite, temperature comprese tra 7°C e 14°C. I venti saranno moderati da Sud-Est al mattino con intensità di circa 23km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 26km/h, alla sera moderati da Sud-Ovest con intensità tra 14km/h e 28km/h. Domenica cielo velato, si registrerà una temperatura massima di 17°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 8°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud/Sud-Ovest con intensità di circa 3km/h, moderati da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 17km/h, moderati da Sud-Est alla sera con intensità di circa 20km/h.

Rieti: sabato pioggia moderata o forte, si registrerà una temperatura massima di 9°C alle ore 17, mentre la minima alle ore 3 sarà di 5°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud con intensità compresa tra 22 e 31km/h, alla sera moderati da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 17km/h e 31km/h. Domenica nebbia al mattino, temperatura minima 7°C, massima 14°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud-Est con intensità di circa 5km/h, moderati da Sud al pomeriggio con intensità di circa 14km/h, deboli da Sud alla sera con intensità tra 8km/h e 17km/h.

Viterbo: sabato temporali e schiarite, temperatura minima 3°C, massima 10°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud con intensità tra 23km/h e 35km/h, alla sera moderati da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 16km/h e 31km/h. Domenica nuvolosità sparsa, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 15°C, la minima di 4°C alle ore 5. I venti saranno deboli da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 7km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud con intensità compresa tra 15 e 22km/h.