Le scuole di Roma resteranno aperte domani, giovedì 1° marzo. Lo ha annunciato il Campidoglio, dopo una giornata "intensa" sotto il profilo delle fake news, che davano invece come certa la chiusura degli edifici scolastici per un'altra giornata. Del resto, la situazione meteorologica è ottimistica: se da un lato la neve è data per "possibile", soprattutto nel quadrante nord-est, dall'altro l'aumento delle temperature sarà tale che la stessa neve non attecchirà come lunedì scorso.

"Secondo l'ultimo bollettino meteo della Protezione Civile regionale", fa sapere il Campidoglio, "nelle ultime ore della giornata di oggi e nelle prime ore di domani potrebbero cadere precipitazioni nevose, con possibili formazioni di ghiaccio. Dalle prime ore del mattino la temperatura dovrebbe iniziare a salire. La Sala operativa del Coc continua a rimanere attiva h24 come gli UCL (le unità di crisi locale) di tutti Municipi". Il Centro operativo comunale, dal canto suo, ha predisposto lo spargimento di sale preventivo delle strade di Roma fin dalle 19 di oggi, mercoledì 28 febbraio.

"In merito ad alcune false notizie che stanno circolando in queste ore", ha fatto sapere il Campidoglio con una nota ufficiale, "si comunica che domani, giovedì 1 marzo, le scuole di ogni ordine e grado di Roma saranno regolarmente aperte". Ed inoltre, prosegue la nota, "è stato già segnalato alle Autorità competenti il falso annuncio secondo cui le scuole sarebbero state chiuse".

Da registrare, inoltre, gli oltre duecento interventi dei Vigili del Fuoco tra Roma e Provincia nell'arco di ventiquattro ore per il forte abbassamento delle temperature: l'ottanta per cento degli interventi è stato infatti dovuto proprio al gelo. Molte le chiamate per lastre di ghiaccio, pericolosissime, sopra i cornicioni di edifici privati, così come le stalattiti rimosse sotto la tangenziale nel quartiere San Lorenzo.