Torna la neve a Roma: non si tratta di una bufera come quella che ha imbiancato la Capitale lunedì, ma seppur in quantità minore la neve tornerà nella notte tra mercoledì e giovedì, sia in centro che in provincia. Si tratterà degli ultimi "colpi di coda" dovuti ad una nuova perturbazione in arrivo dalla Spagna, che porterà neve nell'immediato ma anche aria umida e piccole piogge. Poi il graduale aumento delle temperature farà il resto, scongiurando i forti accumuli di neve.

"Il Centro Funzionale Regionale rende noto", si legge in una nota, "che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla serata di oggi, 28 febbraio 2018 e per le successive 6-12 ore sul Lazio: deboli precipitazioni, nevose fino a quota di pianura e con possibile formazione di ghiaccio al suolo".

La possibilità di neve resta alta soprattutto nel quadrante nord-est di Roma, dove è possibile che la nevicata sia anche anche quella più consistente. A Tivoli, il comune ha diramato anche un'allerta meteo per possibili precipitazioni nevose, attese anche al di sopra dei cento metri di altitudine ed accompagnate da temperature attorno ai zero gradi, seguite da possibili piogge. Ma l'allerta meteo prosegue anche per quanto riguarda la costa, compresi i comuni di Civitavecchia e Cerveteri, ma non a Fiumicino ed Ostia.

Secondo le previsioni attuali fornite dall'Aeronautica Militare, sia i fenomeni piovigginosi sia le possibili nevicate termineranno in ogni caso entro le quattro di stanotte. L'allerta resta soprattutto per quanto riguarda la possibilità che si formino lastre di ghiaccio sulle strade, dovute alle basse temperature che caratterizzeranno quest'ultimo "colpo di coda" dell'inverno, in attesa del graduale ma costante aumento delle temperature previsto per i prossimi giorni.