Ancora disagi a Roma per la pioggia incessante che da due giorni si abbatte senza tregua sulla capitale. Nella tarda serata di lunedì 4 novembre, intorno alle 22, un violento acquazzone ha iniziato a inondare le strade della capitale, attualmente allagate. Dopo i temporali che ieri hanno messo in ginocchio la città, si ricomincia con le piogge: in realtà non si aspettavano prima di domani mattina, ma a quanto pare i disagi avranno inizio a partire da questa notte su Roma. Una delle conseguenze del maltempo più preoccupante nella città eterna è il crollo degli alberi: solo ieri ne sono crollati decine sulle strade del Lazio, causando disagi alla circolazione e impedendo il transito delle vetture. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dal crollo degli arbusti: sono stati circa 150 gli interventi di messa in sicurezza delle strade effettuati dai Vigili del Fuoco, mentre 500 sono state le chiamate ai pompieri e alle forze dell'ordine da parte di persone in difficoltà a causa del maltempo.

Maltempo a Roma, strade allagate e alberi abbattuti

Quella che si prospetta per Roma è una settimana all'insegna del brutto tempo e dell'allerta meteo. Le situazioni più critiche si sono registrate ieri a Castel Fusano e a Guidonia, ma non c'è stato un solo quartiere risparmiato dal maltempo. In alcune zone di Roma come Portuense, Trullo, Magliana, Monteverde, Montesacro, Cinecittà, le strade sono diventate veri e propri fiumi carichi d'acqua. Il traffico è impazzito e centinaia sono state le persone bloccate per strada a causa dei violenti temporali e del vento che si è abbattuto sulla capitale. Il maltempo continuerà domani e per tutta la settimana, con violenti temporali e acquazzoni.