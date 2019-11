in foto: Immagine di repertorio

È peggiorato nel pomeriggio di oggi – domenica 3 novembre – la situazione meteorologica su Roma e sul Lazio. Dopo i violenti temporali delle prime ore della mattina, un forte vento di Libeccio sta sferzando la capitale, con nuove precipitazioni più o meno intense a seconda del quadrante della città. Il consiglio è quello di limitare gli spostamenti se strettamente indispensabili facendo attenzione.

Roma: alberi caduti per il forte vento in tutta la città

Alberi sulla carreggiata, con conseguenza chiusura della sede stradale sono segnalati su via di Tor Pignattara all'altezza di via Pietro Rovett; piazza della Libertà nel quartiere Prati; via Cassia all'altezza di via Igino Lega; via Mattia Battistini all'altezza del civico 236; via delle Valli all'incrocio con via Conca d'Oro. A darne notizia il servizio LuceVerde Roma.

Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 4 novembre

Sul litorale una mareggiata sta colpendo Ostia e i comuni costieri della città metropolitana, ma è la provincia di Latina è essere stata maggiormente colpita dal maltempo, con 40 interventi dei vigili del fuoco in poche ore. L'allerta maltempo durerà fino a domani mattina, poi le previsioni meteorologiche prevedono una breve tregua: da martedì 5 novembre il maltempo tornerà ad abbattersi su Roma e sul Lazio almeno fino alla giornata di venerdì.