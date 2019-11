in foto: Foto pagina Facebook "La Mia Ostia"

Il vento forte di Libeccio sferza il litorale di Roma. Una mareggiata che dura da questa notte e che si intensificherà nelle prossime ore con il peggioramento delle condizioni meteorologiche. In particolare a Ostia le onde alte stanno dando spettacolo, senza per fortuna provocare danni. La mareggiata ha interessato anche il resto del litorale romano e bisognerà aspettare domani per capire quanta spiaggia, in particolare nella zona nord maggiormente interessata a fenomeni di erosione, è stata "mangiata" dal mare.

L'allerta maltempo sull'Italia

L'allerta meteo durerà fino alle prime ore di domani, lunedì 4 maggio, e interessa oltre al Lazio la maggior parte delle regioni tirreniche, poi è prevista una breve tregua al maltempo che riprenderà a partire da martedì 5 novembre. Particolarmente drammatica la situazione in Liguria tra esondazioni, frane e trombe d'aria.

Allerta maltempo Latina: 40 interventi dei vigili del fuoco

Sul Lazio la situazione maggiormente critica in provincia di Latina, in particolare tra Terracina e San Felice Circeo, con oltre quaranta interventi dei vigili del fuoco in poche ore.