in foto: Allagamenti oggi in provincia di Latina

Sono quaranta gli interventi dei vigili del fuoco avvenuti da questa mattina a Latina e provincia a causa del maltempo di queste ore. Allagamenti, alberi caduti e numerosi disagi per i cittadini a causa delle abbondanti piogge che si sono riversate tra le prime ore di oggi – domenica 3 novembre – e la prima della mattinata. "Da stamattina in corso interventi per allagamenti, frane e piccoli smottamenti tra Terracina e Minturno: oltre 40 le richieste di soccorso espletate dalle squadre dei vigili del fuoco", si legge sull'account ufficiale della Direzione centrale Emergenza, Soccorso tecnico, Antincendio boschivo.

Venti forti e mareggiate su tutto il litorale

A Gaeta e San Felice Circeo in particolare nella notte si sono verificati diversi allagamenti, mentre a Latina un grosso pino è precipitato all'interno del Parco Falcone e Borsellino, costringendo la Polizia Locale a delimitare l'area. Violente mareggiate di Libeccio sono in corso su tutto il litorale, con il vento fino a 70/80 chilometri orari, in particolare nell'area di Terracina. Nuove piogge e temporali sono previsti nelle prossime ore, con possibili nuove emergenze.

Lunedì 4 novembre: il maltempo darà una tregua

Da domani il maltempo dovrebbe dare una tregua su tutto il Lazio, ma già da martedì 5 novembre è previsto un nuovo peggioramento. Pioggia, nuvole e forti venti saranno i protagonisti almeno fino al prossimo week end, in un inizio novembre decisamente all'insegna del maltempo.