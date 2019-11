in foto: Foto di repertorio

Allerta meteo per il maltempo su Roma e sul Lazio. L'allerta, di colore arancione, inizierà domani, domenica 3 novembre, e durerà per almeno 24-36 ore. Lo ha fatto sapere il Centro Funzionale Regionale, che ha emesso un bollettino per allertare sui rischi, particolarmente quelli idrogeologici, che potranno interessare l'intero Lazio. I fenomeni temporaleschi, fanno sapere dal Centro, interesseranno Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri, tutte zone raggiunta da una allerta di colore arancione; ma anche Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere e Appennino di Rieti, che invece sono zone raggiunte da una allerta di colore giallo.

Non solo temporali: ci saranno anche raffiche di burrasca forte, con mareggiate lungo le coste esposte. Anche questi fenomeni dureranno 24-36 ore, come fatto sapere dalla Protezione Civile del Lazio. Quindi massima allerta in tutta la regione, per evitare che possano crearsi altri problemi alla popolazione. Il rischio riguarda soprattutto i forti venti che potrebbero causare la caduta di rami e di rami, così come i forti temporali che potrebbero invece causare allagamenti un po' ovunque. Anche le corse marittime verso le isole della regione subiranno dei contraccolpi: alcune corse saranno infatti anticipate per evitare che incappino nel momento di massima allerta per i fenomeni climatici previsti nella giornata di domani. Dopo questi due giorni di allerta meteo, la situazione dovrebbe tornare nella normalità.