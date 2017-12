Si è spento dopo due giorni di agonia Devis Marrocco, rimasto coinvolto in un violentissimo incidente il giorno di Santo Stefano. Il ragazzo di 27 anni, di Cisterna di Latina, si trovava lo scorso 26 dicembre al volante della sua Mini Cooper quando si è scontrato frontalmente con un'altra vettura, una Porsche, all'altezza del chilometro 55 di via Appia. Ancora da chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità nell'impatto, che è stato violentissimo, come testimoniano le carrozzerie delle due auto completamente distrutte.

Devis Marrocco si è spento al San Camillo di Roma.

Anche il conducente dell'altra auto, Davide Terenzi 45 anni di Sermoneta, è rimasto ferito nello schianto: tutt'ora ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina le sue condizioni sono gravi ma sarebbe ormai fuori pericolo di vita. Devis, sbalzato fuori dall'abitacolo ha terminato il suo volo con un rovinoso impatto con l'asfalto. Viste le sue gravi condizioni, era stato immediatamente trasferito in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Qui i medici hanno operato il 27enne diverse volte, ma dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte il ragazzo non ce l'ha fatta.