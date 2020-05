Il ladro che ha rubato le ceneri di Elena Aubry è stato denunciato. L'accusa per lui è soppressione di cadavere. Emergono nuovi dettagli riguardo l'uomo che negli scorsi mesi è andato al cimitero del Verano e ha trafugato l'urna con le ceneri della giovane, portandole via con sé non si sa per quale motivo. Come riportato da Il Corriere della Sera, l'uomo è stato sin da subito uno degli indiziati principali. I carabinieri sono andati a casa sua, dove hanno trovato le ceneri ancora nell'urna, dalla quale aveva levato il nome di Elena. Quando la mamma le ha viste, ha dichiarato però che sono certamente di sua figlia: quando potrà riaverle (attualmente sono ancora oggetto di indagine) non le porterà più al cimitero del Verano, ma a casa con sé.

Non si conoscono le motivazioni che hanno spinto l'uomo a rubare le ceneri di Elena Aubry. In casa sua è stata trovata, oltre l'urna, anche una foto della ragazza. Interrogato dai carabinieri, si è chiuso in se stesso. A quanto si apprende, sarebbe un frequentatore del cimitero, ma prima di questo episodio non aveva mai trafugato salme o ceneri dei defunti. Non è stato trovato però il diario dove amici e parenti della ragazza avevano scritto i loro pensieri per onorare la sua memoria. "Non ho dubbi che sia sua – ha detto ieri la mamma in una diretta Facebook – Per il momento non so altro, ma posso dire che questa è la cosa che mi interessava di più: ritrovare quello che rimane del corpo di Elena, le ceneri di Elena e questo passo è stato fatto". Non si sa quando le ceneri siano state trafugate: la denuncia è stata fatta a inizio maggio, quando la mamma è andata al cimitero e non ha trovato sua figlia. Le indagini sono partite immediatamente: ora il colpevole è stato individuato.