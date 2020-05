in foto: Graziella Viviano ed Elena Aubry

La signora Graziella Viviano ha lanciato un appello in diretta, nel corso della trasmissione Chi l'ha visto? condotta da Federica Sciarelli su Rai Tre, a chi a rubato le ceneri di sua figlia, Elena Aubry, morta esattamente due anni fa dopo essere caduta dalla sua motocicletta. Dentro la sua urna al cimitero romano del Verano non c'era più nulla. I resti della ragazza sono spariti: "Mi rivolgo a chi ha portato via le ceneri. Ti chiedo solo di non rovinare la tua vita che stai barattando per delle ceneri di una persona morta. Non sarà una vita facile, non è una minaccia, ma è chiaro che così ti rovini l’esistenza", ha detto la signora. Non è chiaro quando sia avvenuto il furto, perché la mamma di Elena è certa che le ceneri ci fossero a dicembre, ma da allora non c'è nessun altra certezza.

"Sono sparite le ceneri di Elena"

In un video diffuso sui social poche ore dopo la triste scoperta e dopo aver denunciato la vicenda ai carabinieri, la signora Graziella aveva detto: "Mi è successa una cosa allucinante a dire poco. Domani è l'anniversario della morte di mia figlia e sono andata a trovarla: hanno aperto il sepolcro di Elena e sono sparite le sue ceneri. Ho fatto la denuncia ai carabinieri e faccio un appello a chiunque sappia qualcosa". Elena Aubry morì dopo essere caduta dalla sua moto, una Honda Hornet, al chilometro 25 di via Ostiense a Roma il 6 maggio del 2018. Cadde improvvisamente a causa delle buche e del terreno sconnesso sulla carreggiata. I medici intervenuti sul posto non poterono fare nulla per salvarla.