in foto: Denise e Jonathan, morti in un incidente stradale su via del Mare

"Ho gridato rallenta, ma Jonathan non mi ha ascoltato, correva troppo" sono le parole di Noemi, la 22enne rimasta ferita nell'incidente stradale al chilometro 24 della via del Mare, tra Ostia e Acilia, nel quale sono morti Denise Moriggi e Jonathan Sciarra. Come riporta IlMessaggero, la ragazza ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, ha raccontato al padre i pochi attimi che ricorda della terribile notte in cui la Nissa Micra sulla quale i tre stavano viaggiando, è uscita fuori strada, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato dalla pioggia, ed ha urtato contro il guardrail al lato della carreggiata. Uno schianto nel quale lei fortunatamente si è salvata, mentre per i due ragazzi è risultato purtroppo fatale. "Non ricordo nulla di quanto accaduto, se non che avevo chiesto a Jonathan di moderare la velocità, poi il buio". La giovane, che secondo le informazioni ricevute, sedeva sul sedile posteriore, è schizzata fuori dall'auto finendo in un cespuglio, dov'è stata ritrovata da un'automobilista che si è fermata insieme ad altri a prestare soccorso. La 22enne è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo e ha ricevuto tutte le cure necessarie al caso. I medici le hanno trovato la rottura del bacino e un versamento ma sta bene.

Denise e Jonathan morti sulla via del Mare

Era circa mezzanotte tra domenica 20 e lunedì 21 gennaio quando l'auto guidata da Jonathan con a bordo tre persone ha sbandato ed è uscita fuori strada. Denise è morta sul colpo a 22 anni, mentre il 29enne alla guida del veicolo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. La comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia delle due giovani vittime della strada, volate in cielo troppo presto, tantissimi i messaggi di cordoglio. Entrambi i ragazzi erano genitori e lasciano due bambini piccoli.