Blitz all'alba a Ostia. Con l'operazione Eclisse è stato decapitato il clan Spada. Contestata associazione a delinquere di stampo mafioso per 32 persone, tra cui Roberto Spada e Carmine Spada. Tante le reazioni della politica agli arresti che hanno decapitato l'organizzazione criminale egemone nella zona di Nuova Ostia, e già al centro dell'inchiesta ‘Sub Urbe' che ha portato alla condanna di sette membri del sodalizio criminale, dove in primo grado è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso.

"Roma rinasce con operazione contro clan Spada a Ostia. Grazie a forze dell'ordine, Procura, Direzione distrettuale antimafia e ministro Minniti. Tutti insieme per dire no alla criminalita'. #FuorilaMafiadaRoma". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Twitter.

Con un lungo post su Facebook l'operazione è stata commentata anche dal presidente del Partito democratico Matteo Orfini, che ha ricoperto il ruolo di commissario del Pd romano all'indomani di Mafia Capitale. "Ricordo quando divenni commissario a Roma e scelsi di mandare Stefano Esposito (che non smetterò mai di ringraziare per il suo coraggio) a Ostia. Iniziammo nel silenzio generale a parlare di mafia e a chiamare per nome i clan. Li sfidammo. Li denunciammo. – scrive Orfini rivendicando il ruolo dei dem nella lotta alle mafie ad Ostia – Portammo il caso in antimafia e accendemmo un faro su di loro. Ci risposero, ci minacciarono, ci calunniarono. Lo fecero con noi, e lo fecero coi nostri militanti. Se la presero con i GD Municipio X, e non solo".

Sulla stessa lunghezza d'onda della sindaca il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che sceglie anche lui Twitter per commentare: "A Ostia inferto ennesimo duro colpo a criminalità organizzata e mafie. Grazie a tutte le Forze dell'Ordine e alla Magistratura per lo straordinario lavoro investigativo e per il loro quotidiano impegno nella lotta contro le mafie. Combatterle si può e si deve. Tutti insieme".

La neoeletta presidente del X Municipio del Movimento 5 stelle Giuliana Di Pillo ha rivolto "un plauso ed un ringraziamento alle Forze dell'Ordine per la brillante operazione", volta a "riportare la legalità nel territorio. Con gli arresti eseguiti nell'ambito dell'operazione Eclissi è confermata l'attenzione e la presenza dello Stato in questo Municipio".