La sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata a piazza della Repubblica, dove attorno alle 19.00 è crollata una scala mobile piena di passeggeri diretti alla banchina della metro della linea A. Gravissimo al momento il bilancio: venti i feriti, tra cui sette in codice rosso uno dei quali con il piede amputato dalle lamiere. Al momento del crollo tantissimi i tifosi del Cska Mosca, diretti allo Stadio Olimpico dove la loro squadra disputa una partita di Champions League contro l'As Roma.

"Siamo venuti qui per capire che cosa sia successo. Da dichiarazioni dei testimoni sembra che alcuni tifosi stessero saltando e ballando sulle scale", ha dichiarato la prima cittadina, annunciando anche l'apertura di un'indagine interna da parte di Atac. "Nel frattempo esprimo a nome della città di Roma la solidarietà e la vicinanza ai feriti. La città di Roma è a loro disposizione e delle loro famiglie per tutto quello di cui dovessero avere bisogno in questo momento", ha concluso Raggi. Anche la Procura ha aperto un fascicolo per stabilire cosa è accaduto e l'area è stata sottoposta a sequestro, così come i filmati di video sorveglianza che saranno passati al vaglio.