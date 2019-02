in foto: L’albero caduto ieri in viale Mazzini a Roma

Saranno gli inquirenti a stabilire chi aveva il compito di occuparsi della manutenzione del grosso pino caduto ieri in viale Mazzini a Roma. Se cioè doveva occuparsene il servizio Giardini del Campidoglio oppure se incaricata era una società esterna in virtù dell'aggiudicazione di un bando. La procura della Capitale ha infatti aperto un fascicolo di indagine in merito al crollo che ha provocato il ferimento di due persone (uno in modo grave). Il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia ipotizza il reato di lesioni. La polizia locale di Roma Capitale è stata incaricata di svolgere alcuni accertamenti su quanto accaduto.

Codacons: "Procura accerti responsabilità del Campidoglio"

Il Codacons ha chiesto ai pm "di estendere le indagini per il crollo dell'albero, procedendo contro l'amministrazione e i soggetti che saranno ritenuti responsabili per lesioni dolose. Chiediamo alla magistratura di accertare le responsabilità di Roma Capitale alla luce delle dichiarazioni degli agronomi che avrebbero segnalato al Comune l'albero crollato ieri a viale Mazzini come a rischio e quindi da abbattere con urgenza". Per l'associazione che difende i diritti dei lavoratori "la mancata adozione di provvedimenti a tutela della pubblica incolumita' a parte dell'amministrazione, e il successivo incidente che ha prodotto il ferimento di due cittadini, potrebbe quindi determinare il dolo, aggravando la posizione del Comune". Il Codacons ha poi chiesto alla sindaca Raggi "di disporre la chiusura urgente di tutti gli istituti scolastici ubicati in prossimità di alberi pericolanti o a rischio crollo, allo scopo di tutelare la salute di studenti e personale docente ed evitare incidenti anche gravi".

L'associazione fa riferimento alle dichiarazioni rese ieri dall'agronomo Franco Milito al Corriere della Sera. Secondo Milito quel pino andava abbattuto, "come tanti altri da noi segnalati al Comune che invece sono ancora al loro posto. Dopo quel primo lavoro su 8mila essenze, abbiamo continuato nel monitoraggio, compilando schede dettagliate su ogni pianta. Abbiamo anche sollecitato l’Amministrazione a eseguire gli abbattimenti. Tutto inutile. Gli alberi caduti di recente erano stati segnalati. Insomma se ci fosse stato un intervento tempestivo di abbattimento o potatura, tanti disastri si sarebbero potuti evitare". Ieri sera la sindaca Raggi ha annunciato un piano straordinario per l'abbattimento di molti pini marittimi della città.