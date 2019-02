in foto: L’albero caduto in viale Giuseppe Mazzini

Un enorme pino marittimo è precipitato questa mattina su viale Giuseppe Mazzini, all'altezza del civico 103, nel quartiere Prati. Il pino si è abbattuto all'improvviso sul piano stradale attorno alle 9.15, schiantandosi su quattro auto e ferendo tre passanti colpiti dai rami. Un bilancio che poteva essere ben più grave. Sul posto, oltre il personale sanitario del 118, diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nel taglio dell'albero per poter ripristinare la normale circolazione. Gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso la corsia e la viabilità delle auto e al transito dei pedoni, con inevitabili ripercussioni alla circolazione in tutto il quartiere. I feriti sono stati trasportati in ambulanza al Santo Spirito e al Policlinico Umberto I. Due delle persone rimaste coinvolte sono state ricoverate in codice rosso. "Ero su viale Mazzini quando ho visto l'albero venire giù all'improvviso. Mi sono salvato per miracolo", questo il racconto all'Adnkronos di un testimone.

Sei vittime in 48 ore nel Lazio per il maltempo

L'ondata di forte vento nelle scorse 48 ore ha provocato ingenti danni a Roma e nel Lazio, con l'ormai consueta strage di alberi. Nella sola giornata di sabato 23 febbraio 1100 le chiamate ai vigili del fuoco, di cui 500 nella capitale. Il vento ha provocato sei vittime in 48 ore nel Lazio, l'ultima delle quali ieri mattina alla Borghesiana. Qui Giuseppe Di Domenicantonio, conducente Atac di 61 anni, è precipitato dal tetto della sua abitazione dove era salito per sistemare l'antenna del televisore: precipitato da sei metri l'uomo è morto sul colpo, inutile l'arrivo del personale sanitario del 118.