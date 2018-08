Mentre la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami a Roma, in tanti continuano a sottolineare come ieri pomeriggio si è sfiorata una strage. Situata ai piedi del Campidoglio, San Giuseppe dei Falegnami è nota anche come la "chiesa dei matrimoni" a Roma, una delle location per convolare a nozze più gettonate grazie anche alla vista sui Fori Imperiali. È stato solo un caso che nel pomeriggio di ieri la navata fosse deserta, solo per una fortunata coincidenza i visitatori si trovavano nel Carcere Mamertino al di sotto della Chiesa e non all'interno.

"Ci è crollato il mondo addosso, uno si sposa una volta nella vita. Inizialmente abbiamo pensato che sfortuna… poi riflettendo sul fatto che sarebbe potuto accadere anche domenica, quando dovevamo sposarci noi, con 150 invitati forse qualcuno ci ha protetto da una strage… Ora stiamo andando a vedere San Marco la chiesa di fronte dove abbiamo trasferito subito il matrimonio", così Roberto Apostolico e Sara Minasi, che domenica si sarebbero dovuti sposare proprio nella chiesa venuta giù. La politica e i cittadini intanto si interrogano sullo stato di salute dello sterminato patrimonio artistico e monumentale della Città Eterna, che senza manutenzione rischia di diventare una pericolosa trappola.

Nel 2015 la chiusura del cantiere degli ultimi lavori di restauro con lo stazionamento di fondi pubblici e del Vaticano per 747mila. Tre anni per il "risanamento conservativo" della chiesa all'interno del Foro Romano. I lavori, che hanno visto tra le altre cose la sostituzione di una parte della pavimentazione e delle tegole del tetto, non hanno però riguardato le strutture dell'edificio. Ora saranno gli inquirenti a stabilire di chi è la responsabilità di quanto accaduto.