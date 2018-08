in foto: Il crollo del tetto della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami al Foro Romano

Momenti di paura, poco fa, nella Capitale: improvvisamente, al Foro Romano, si è verificato il crollo del tetto della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami – conosciuta ai più come San Pietro in Carcere – nel cosiddetto Rione Campitelli, proprio sopra il Carcere Mamertino. Ancora molto esigue le notizie che riguardano la vicenda. Da quanto si apprende, sul posto sono tempestivamente arrivati i vigili del fuoco, che hanno già provveduto a transennare l'area e a renderla inaccessibile. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del comando di Piazza Venezia. Al momento, non sono ancora stati individuati i motivi del crollo: fortunatamente, però, da quanto si apprende la chiesa era chiusa e non si sarebbero registrati feriti. A confermare l'assenza di feriti è stato anche il parroco della chiesa, molto antica, costruita tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600.

"Il crollo del tetto della chiesa San Giuseppe dei Falegnami è un fatto gravissimo. Poteva essere una tragedia, visto che all'interno vi erano dei turisti che, fortunatamente, sentito il gran rumore causato dal crollo sono scappati e risultano completamente illesi. È urgente che la Sindaca metta in campo un piano Marshall non solo per le strade e i ponti, ma anche per gli edifici storici, frequentati quotidianamente da moltissimi turisti, che necessitano di una manutenzione continua" ha dichiarato Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.