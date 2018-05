Salvare Atac, l'azienda del trasporto pubblico gravata da 1,3 miliardi debiti, allo stato attuale è una "missione impossibile". A definirla così è l'ex assessore alle Partecipate dell'amministrazione guidata da Virginia Raggi Massimo Colomban. In un'intervista al quotidiano Il Foglio, Colomban spiega come sia necessario un nuovo partner industriale per risolvere la crisi, in mancanza di un'iniezione di capitale pubblico significativa: "Io avevo individuato nelle Ferrovie dello Stato, un partner forte — spiega il manager pubblico — sia dal punto di vista finanziario che per le competenze del management. Guardando i numeri aziendali, le sinergie e gli aspetti tecnici e tecnologici delle due società, una joint venture sarebbe stata la cosa migliore per i cittadini romani che vogliono solo due cose: che i trasporti funzionino e che le autovetture siano più moderne".

Poi la stoccata a Raggi: "Da parte del M5s e della sindaca c’è toppa attenzione verso le richieste sindacali che guardano molto ai diritti e poco ai doveri. Un’amministrazione deve puntare all’efficienza e al servizio che si dà al cittadino più che alla difesa di corporativismi". Duro contro la giunta da cui ha deciso di allontanarsi, l'ex assessore difende invece i vertici di Atac Paolo Simioni e Cristian Ceresatto. Intanto il futuro dell'azienda è appeso alla risoluzione da parte del Tribunale sul piano di concordato preventivo, che eviterà il fallimento di Atac, che nei fatti è un'azienda già in default.