in foto: (La Presse)

Sono 112 i medici contagiati nel Lazio, che hanno contratto a loro volta il coronavirus prestando servizio quotidianamente negli ospedali. Tra questi, 5 si trovano ricoverati, mentre 107 sono in isolamento presso le proprie abitazioni. A riportare i dati l'agenzia Dire, resi noti dall'Ordine dei Medici di Roma. Nella Capitale i medici contagiati sono 97, a Latina 7, a Viterbo 6 e a Frosinone 2. Sale il numero dei professionisti della Sanità che hanno contratto il coronavirus. Oltre ai medici ad ammalarsi anche infermieri, operatori sanitari e farmacisti, che possono a loro volta diventare veicolo di diffusione del contagio. Tre giorni fa a Pomezia è morto il titolare di una parafarmacia, Paolo D'Ambrogi, ucciso dal CoVid-19. L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha reso noto che ad oggi sono 881 le assunzioni nel Lazio, di cui 329 medici e 378 infermieri".

Mascherine e tamponi per i medici

Sale, come previsto dall'Ordine dei Medici di Roma, il numero dei professionisti contagiati ed è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni. A dirlo Antonio Magi, presidente dell'OMCeO che ha chiesto maggiore tutela nei confronti degli operatori sanitari a stretto contatto con i pazienti. L'Ordine dei medici di Roma ha denunciato la mancanza di dispositivi di protezione come mascherine, guanti e camici necessri per permettere ai professionisti di lavorare in sicurezza. Serve inoltre che i medici a rischio di contrarre il virus vengano sottoposti a tampone. La Regione Lazio ha reso noto che effettuerà degli screening sul personale sanitario, sottoponendolo a un questionario in base al quale verrà fatta una valutazione del contagio a cui medici e infermieri singolarmente sono esposti per poi in base a questi criteri, sottoporli a tamponi, che non saranno per tutti.