Inizia oggi – lunedì 3o marzo – la settimana decisiva per verificare se le misure di contenimento del contagio del nuovo coronavirus stanno dando i loro effetti positivi a Roma e nel Lazio. Il numero di positivi sta vedendo una frenata, secondo i numeri forniti quotidianamente dalla Regione Lazio, tanto da far sperare che il trend si possa presto invertire, controllando i cluster di contagio conclamati e con la prosecuzione delle misure di distanziamento sociale già annunciate dal governo. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha spiegato che secondo le previsioni ci troviamo di fronte a "una fase vicino al picco", precisando che "la sfida di oggi è individuare le persone prima che arrivino in ospedale, intercettando i paucisintomatici (ovvero coloro che mostrano scarsi sintomi, ndr) e i positivi".

Coronavirus: i numeri di contagi, guariti e morti nel Lazio

In attesa dei nuovi dati che verrano diffusi in giornata, i numeri più aggiornati sono quelli diffusi nel pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo. In tutto i casi positivi nel Lazio sono 2362, di cui 1062 ricoverati non in terapia intensiva e 133 in terapia intensiva. I guariti in tutto hanno raggiunto quota 208, i decessi sono 136. Ieri sono 12 i morti per il coronavirus in tutta la regione. "Registriamo un trend in decrescita per la prima votla sotto il 9%. Si conferma l’incidenza dei cluster delle case di riposo con particolare evidenza per la situazione di Rieti che al momento risulta sotto controllo. Si conferma stabile il trend su Roma città", così l'assessore Alessio D'Amato ha commentato i dati.