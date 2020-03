I pazienti positivi al COVID 19 ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma sono oggi 202. L'istituto di malattie infettive, punto di riferimento per la gestione dell‘emergenza nuovo coronavirus a Roma, lo ha reso noto nel bollettino medico che dirama quotidianamente. Tra i pazienti ricoverati quelli che sono più gravi sono 25 e si trovano in terapia intensiva, necessitando di un supporto respiratorio meccanico. "A questa mattina sono 136 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso strutture territoriali. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici", si legge nella nota dello Spallanzani.

"Si rafforza il trend di diminuzione del numero di ricoveri contemporaneamente all'aumento del numero di pazienti dimessi o trasferiti in strutture a bassa complessità assistenziale", prosegue il bollettino. Ieri si sono registrati 195 nuovi casi positivi, di cui circa un terzo nelle case di riposo della regione colpite dal virus. Sono 2096 i casi di nuovo coronavirus registrati finora nel Lazio, tra cui 106 morti e 155 guariti.

La Regione Lazio ha presentato ieri quella che l'assessore Alessio D'Amato ha chiamato la "fase 3" dell'emergenza, per fronteggiare un picco dei contagi che si potrebbe verificare nella prossima settima, con 2450 posti dedicati ai pazienti positivi al coronavirus, di cui 450 di terapia intensiva. Nella capitale sono 5 gli Hub ospedalieri pensati per il ricovero di casi più gravi, nelle altre provincie uno per capoluogo. Gli Hub sono poi affiancati da strutture denominate come Spoke per il ricovero di pazienti meno gravi.