Roma e il Lazio continuano a lavorare per far fronte a un'emergenza che potrebbe ancora peggiorare. Ieri è stato aperto al Columbus del Gemelli il Covid Hospital 2, che nei prossimi giorni implementerà i posti in terapia intensiva e i letti di degenza per i pazienti positivi al nuovo coronavirus affiancando il lavoro dello Spallanzani. I contagi, come previsto, continuano a salire: in questa settimana potrebbe arrivare in tutta la regione il picco epidemico, e la speranza è che le misure di contenimento adottate siano state sufficienti e tempestive per evitare uno scenario simile a quello delle regioni più colpite Veneto e Lombardia.

Bollettino Spallanzani: 184 contagiati coronavirus, 17 in terapia intensiva

I pazienti COVID 19 positivi ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani sono in totale 184. Di questi 17 necessitano di supporto respiratorio, mentre "i pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 323". Lo si apprende dal quotidiano bollettino medico emesso dall'istituto primo punto di riferimento a Roma per la lotta al coronavirus. "L’ Istituto Spallanzani, quale Hub per la Rete COVID 19, d’intesa con l’Assessorato alla Sanità, a partire da domani, 18 marzo avrà a disposizione 12 posti letto di terapia intensiva e 20 di degenza infettivologica presso lo Spoke “Istituto Clinico Casalpalocco”- prosegue la nota Ulteriori posti letto di degenza infettivologica e di terapia intensiva saranno attivati già nei prossimi giorni presso lo Spoke “Policlinico Militare Celio”".

Vaia (Spallanzani): "Contagi contenuti grazie comportamenti cittadini"

Il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia ha sottolineato come il dato del 20% in più di contagiati su ieri ricoverati nella struttura vada letto con cauto ottimismo e che a Roma e nel Lazio i contagi sono contenuti, grazie ai cittadini che si sono attenuti alle regole prescritte: "Nel Lazio abbiamo un aumento abbastanza contenuto dei casi, un incremento del 20%, grazie ai comportamenti virtuosi da parte dei cittadini".

Coronavirus: nel Lazio, i morti salgono a 19

I dati diffusi ieri dalla Regione Lazio segnalano un aumento significativo die contagi. Attualmente le persone risultate positive al coronavirus nel Lazio sono 472. I casi totali registrati sono 523, di cui 19 morti e 32 pazienti dichiarati guariti. Sono 267 i pazienti ospedalizzati, cui 31 si trovano in terapia intensiva necessitando della respirazione meccanica. Sono invece 174 i pazienti in isolamento domiciliare, i cui sintomi sono lievi o che non manifestano sintomi.

Roma: si lavora a Covid Hospital 3 e Covid Hospital 4

La Regione Lazio sta lavorando all'allestimento di due nuovi ospedali dedicati a fronteggiare l'emergenza. Il primo sarà il Covid Hospital 3 che sarà aperto domani all'Istituto Clinico Casalpalocco, una struttura privata in cui saranno utilizzabili 92 posti letto, 12 dei quali di terapia intensiva. Per il Covid Hospital 4 invece si sta lavorando a liberare e allestire un'area del Policlinico di Tor Vergata.