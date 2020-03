Una lavoratrice di Amazon è risultata positiva al coronavirus. La donna lavora nello stabilimento di Passo Corese, a quanto si apprende avrebbe lavorato fino al 22 marzo. L'azienda ha mandato questa notte una mail interna ai dipendenti, informando che nelle prossime ore chiunque abbia avuto contatti ravvicinati con la lavoratrice sarà avvisato. Chi dovrà affrontare l'isolamento, informa Amazon, "sarà posto in permesso retribuito". Solo la scorsa settimana i lavoratori di Amazon hanno incrociato le braccia e interrotto la produzione per chiedere all'azienda maggiori condizioni di sicurezza e lo stop alla lavorazione delle merci non essenziali.

Lavoratrice Amazon positiva al coronavirus, contattati colleghi

La lavoratrice contagiata sarebbe residente a Nerola, diventata zona rossa dopo il boom di contagi nella casa di riposo "Maria Immacolata". L'azienda questa notte ha recintato il reparto dove operava la donna per sanificarlo, e adesso sta contattando i lavoratori che sono stati in contatto con lei. A quanto si apprende, la notizia sarebbe stata diffusa prima in alcune chat WhatsApp interne ai dipendenti, generando panico tra i lavoratori di Amazon. Sarebbero molte le persone che sarebbero entrate in contatto con lei prima del 22 marzo.

I sindacati: "Lavoratori continuano a impacchettare beni non necessari"

"Chiediamo l'interruzione immediata della lavorazione delle merci non essenziali – dichiara Massimo Pedretti, capo dipartimento regionale della Filt Cgil categoria trasporti logistica – La scorsa settimana Amazon ci aveva comunicato che sarebbero stati lavorati solo beni di prima necessità in base a una lista stilata dall'azienda, ma i lavoratori ci hanno detto ben altro: ossia che continuano a impacchettare beni non assolutamente necessari in questo momento come cappottini per animali e oggettistica varia. La mole di lavoro non è cambiata, e anche se Amazon ha provveduto a sistemare le aree come da protocollo, è chiaro che in un posto dove transitano 2500 persone al giorno è una situazione a rischio". "Ci auguriamo che il lavoratore guarisca presto – conclude Pedretti – Va fermata la produzione di merci non essenziali, soprattutto da parte di multinazionali che in questo momento governano tutta la filiera della logistica".