Rimane stabile il numero di pazienti ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Oggi, domenica 26 aprile, sono 119 i pazienti positivi all'interno della struttura specializzata in malattie infettive e punto di riferimento nella gestione dell'emergenza coronavirus a Roma e nel Lazio, di questi 20 si trovano in terapia intensiva necessitando di supporto respiratorio. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 361. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici", si legge nel bollettino pubblicato quotidianamente dallo Spallanzani dall'inizio dell'epidemia. Stabile nelle giornate di sabato e venerdì il numero di pazienti in terapia intensiva, così come l'oscillazione del numero dei pazienti ricoverati è rimasto sostanzialmente uguale con un'oscillazione di poche unità. Verso la riapertura parziale del 4 maggio il trend di costante discesa dei casi a Roma e nel Lazio continua in maniera stabile, secondo quanto segnalato anche dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Coronavirus: i casi positivi nel Lazio a oggi

Ieri nella Regione Lazio si sono registrati in tutto 92 nuovi casi di pazienti Covid positivi. Per la prima volta dopo settimane nessun morto si è registrato a Roma. Il focolaio in maggiore crescita quello nella casa di cura Villa delle Querce di Nemi ai Castelli Romani dove si sono registrati 24 nuovi casi di pazienti positivi. In tutto sono 4562 i casi di positivi al coronavirus nel Lazio, di cui di questi 1421 si trovano ricoverati in ospedale non in terapia intensiva e 183 in terapia intensiva. I morti hanno raggiunto quota 387 e sono 1276 i guariti.