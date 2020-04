in foto: (La Presse)

Sono 92 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio, con un trend all'1,5%. Tra questi, 28 casi positivi sono a Roma, che oggi non registra decessi. Il numero delle persone guarite nelle ultime 24 ore si attesta sulle 20, per un totale di 1276, mentre sono 3 i morti, in tutto 387. I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 1421, mentre quelli che si trovano in terapia intensiva sono 183. Questi i dati del 25 aprile emersi a seguito della riunione quotidiana tra l'assessore regionale Alessio D'Amato, i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Continuano i controlli nelle case di riposo e strutture per anziani del territorio, in tutto 534 quelle ispezionate.

Gli aggiornamenti nel Lazio, Asl per Asl

Asl Roma 1: 17 nuovi casi positivi. 52 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle Rsa e case di riposo del territorio. Le Usca-r dalla prossima settimana a lavoro sul territorio. Attenzionato l’Ateneo Salesiano, in corso indagine epidemiologica: in corso le operazioni per il trasferimento dei casi positivi;

Asl Roma 2: 10 nuovi casi positivi. 3 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le Usca-r sono a lavoro sul territorio per i tamponi drive in;

Asl Roma 3: 1 nuovo caso positivo. 6 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. 356 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le Usca-r sono a lavoro sul territorio per i controlli nelle Rsa e case nei comuni di riposo di Ladispoli, Civitavecchia, Tolfa e Santa Marinella;

Asl Roma 5: 7 nuovi casi positivi. 3 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Deceduta una donna di 91 con gravi patologie pregresse. Le Usca-r sono a lavoro nel Comune di Guidonia;

Asl Roma 6: 38 nuovi casi positivi di cui 24 riferibili al cluster di Villa delle Querce dove è in attivazione il check point. Deceduto un uomo di 82 anni con gravi patologie pregresse. 71 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continua il monitoraggio alla Rsa San Raffaele di Rocca di Papa, alla Rsa San Raffaele di Montecompatri e Villa Nina;

Asl di Latina: 10 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili alla Rsa San Michele di Aprilia. Nessun decesso. 225 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Frosinone: 3 nuovi casi positivi. Nessun decesso. 36 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle Rsa e case di riposo del territorio. A Veroli individuata casa di riposo abusiva;

Asl di Viterbo: 3 nuovi casi positivi riferibili al cluster di Villa Noemi di Celleno. Deceduta una donna di 90 anni con precedenti patologie. 162 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Rieti: 2 nuovi casi positivi. Nessun decesso. 5 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.