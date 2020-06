in foto: (La Presse)

Sono attualmente 82 i pazienti ricoverati all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Lo rende noto il bollettino di oggi – martedì 9 giugno – pubblicato dalla struttura specializzata in malattie infettive e punto di riferimento nel Lazio e a livello nazionale nella lotta al coronavirus. Dei pazienti ricoverati quelli positivi al Covid-19 sono 32, "di cui 18 attualmente ancora positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, mentre 50 sono sottoposti ad indagine". I pazienti positivi in condizioni più gravi sono invece 4, e si trovano ricoverati in terapia intensiva necessitando di supporto respiratorio. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 471", conclude il bollettino.

Focolaio di contagio all'ISSR San Raffaele: 41 positivi

Ieri i pazienti positivi allo Spallanzani erano invece 28, di cui 5 in terapia intensiva, mentre una settimana fa erano 27. Si tratta dunque di una lieve risalita dei pazienti positivi che necessitano di ricovero ospedaliero, in un trend generale che appare comunque in costante discesa. A Roma e ne Lazio a far risalire il numero dei positivi al Covid-19 è stato il cluster scoppiato nella struttura San Raffaele alla Pisana: a ieri i positivi accertati erano 41 tra pazienti, operatori sanitari e familiari. L'indagine epidemiologica è ancora in corso e sullo scoppio del focolaio ha aperto anche un fascicolo la procura per accertare se ci siano stati ritardi o sottovalutazioni: da quanto si apprende l'operatore sanitario da cui sarebbe partito il contagio già da maggio era risultato positivo.