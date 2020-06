in foto: Istituto Spallanzani di Roma

All'Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati ad oggi, lunedì 8 giugno 2020, 84 pazienti. Di questi in 28 sono casi confermati di Covid-19 e 15 sono ancora positivi al tampone. Altre 56 persone sono sottoposte ad indagini. I pazienti ricoverati in terapia intensiva e che necessitano di supporto respiratorio sono 5. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 465", si legge sul bollettino pubblicato oggi dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive.

Gli attuali casi positivi

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 2690. In 2174 si trovano in isolamento domiciliare, 467 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 49 sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti morti in totale nel Lazio sono 760 e 4362 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7812 casi.

Contenuto il focolaio al San Raffaele alla Pisana

La Regione Lazio ha annunciato ieri sera che il focolaio dell'istituto San Raffaele alla Pisana è stato contenuto. In totale i casi positivi sono 37 (dati aggiornati a ieri) e sono stati testati tutti i pazienti, i loro contatti stretti e gli operatori sanitari della struttura. In totale sono stati effettuati circa 700 tamponi. Oggi, però, sono partiti i test anche ai pazienti già dimessi dalla struttura e ai loro parenti. Verranno effettuati nel corso della giornata di oggi al drive in del Forlanini, dove è già segnalata grande affluenza e code per sostenere l'esame.