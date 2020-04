in foto: (La Presse)

Sono 112 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati presso l'Istituto nazionale di Malattie infettive, in prima linea nell'emergenza. Tra questi 17 si trovano ricoverati in terapia intensiva e necessitano di un supporto respiratorio. Questi i dati registrati nel bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, martedì 28 aprile. Stamattina 370 persone sono state dimesse persone asintomatiche o con sintomi lievi. Alcune sono tornate a casa, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare, monitorate dai medici, fino a completa guarigione. Altre sono state invece trasferite in srutture del territorio adibite all'osservazioni di pazienti acora positivi al Covid. Come spiega l'Inmi, in giornata sono previste ulteriori dimissioni.

Nel Lazio ieri record di guariti

Record di guariti ieri nel Lazio, con ben 86 persone completamente negativizzate nelle 24 ore precedenti. A rendere nota la lieta notizia l'assessorato della Regione, al termine della task force tra Alessio D'Amato con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Guariti che hanno superato i nuovi contagi, 83 in tutto il Lazio, 8 i decessi. Nella Asl di Latina non si sono registrati nuovi contagi, mentre nelle Asl di Frosinone e Rieti non ci sono stati morti. Resta alta l'attenzione sulle strutture per anziani del territorio, nuovo focolaio nella clinica Villa dei Pini di Anzio, alla quale sono riconducibili 23 su 33 casi positivi accertati ieri nella Asl Roma 6.