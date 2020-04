Mentre in tutto in Lazio i contagi sono in calo, in alcune zone si registra un aumento dei casi in determinate strutture. Case di riposo, case di cura e cliniche sono le attenzionate numero uno: e nel territorio della Asl Roma 6, dopo il caso della San Raffaele e di Villa delle Querce, esplode anche quello della clinica Villa dei Pini di Anzio. Su 33 casi, 23 sono riferibili proprio alla struttura: 18 positivi sono pazienti, mentre 5 sono operatori sanitari. Non è chiaro come il virus sia entrato a Villa dei Pini, soprattutto perché finora Anzio aveva mantenuto un numero di contagi molto basso. In ogni caso, per domani è previsto l'ampliamento della Rsa Covid pubblica di Genzano, mentre all'ospedale dei Castelli è stato ampliato il reparto destinato al Covid, con 80 posti letto.

Oggi nel Lazio record di guariti

"Oggi registriamo il record dei guariti che sono 86 nelle ultime 24 ore e superano il numero dei nuovi casi giornalieri che sono 83, prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%", ha dichiarato oggi l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Da domani sarà completato l’ampliamento della RSA Covid pubblica di Genzano. Nella Asl Roma 1 è attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nel Lazio dei casi positivi registrati ad oggi il 47% sono over 60 anni. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (20.334) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.902) oggi di oltre 9 mila unità. I decessi nelle ultime 24h sono 8, mentre i tamponi totali sono circa 125 mila” commenta l’Assessore D’Amato".