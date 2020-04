Sono 83 i nuovi contagi nel Lazio registrati oggi, 86 i guariti e 8 i morti. Sono i dati riportati nel bollettino della Regione a seguito della riunione tra l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirs. Sono 22 i pazienti pazienti ricoverati al Bambino Gesù di Palidoro, tra questi 6 mamme e 16 bambini. In giornata verrà trasferita 1 bambina dalla terapia intensiva al reparto. Nella Asl di Latina oggi non si registrano nuovi casi positivi.

Gli aggiornamenti nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 12 nuovi casi positivi. 2 decessi: 2 donne di 78 e di 87 anni con patologie pregresse. 19 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi operativo il laboratorio H24 per test #covid19. Da oggi le USCA-R a lavoro per completare indagine epidemiologica all’Ateneo Salesiano;

Asl Roma 2: 13 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 74 anni e un uomo di 93 anni. 3 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Hotel Capannelle completato il trasferimento di 8 persone negative nelle strutture di provenienza;

Asl Roma 3: 12 nuovi casi positivi di cui 5 in isolamento domiciliare. 10 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Verifiche a Villa Sandra e nella Rsa San Raffaele Portuense;

Asl Roma 4: 3 nuovi casi positivi. 70 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Avviata indagine epidemiologica all’Istituto penitenziario. In corso audit su Rsa Madonna del Rosario, su Rsa Bellosguardo e Santa Maria del Prato;

Asl Roma 5: 3 nuovi casi positivi in isolamento domiciliare. 4 persone sono uscite dalla quarantena. Oltre l’85% degli operatori sanitari è stato sottoposto a sorveglianza;

Asl Roma 6: 33 nuovi casi positivi di cui 23 riferibili alla clinica Villa dei Pini di Anzio. 62 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Domani ampliamento della Rsa Covid pubblica di Genzano. Ospedale dei Castelli ampliato reparto destinato al Covid-19 con 80 posti letto dedicati. Completati i trasferimenti dei pazienti positivi dalla Rsa San Raffaele di Montecompatri in altre strutture. Trasferiti 98 dalla struttura Rsa San Raffaele di Rocca di Papa. Prorogate le misure restrittive al Comune di Rocca di Papa;

Asl Frosinone: 3 nuovi casi positivi. Nessun decesso. 9 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Viterbo: 1 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 90 anni. 25 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Rieti: 3 nuovi casi positivi. Nessun decesso. 1 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Latina: Nessun nuovo caso positivo. Deceduta una donna di 77 anni con precedenti patologie. 108 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle Rsa e case di riposo del territorio: avviato il secondo monitoraggio nella Rsa San Michele.