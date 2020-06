È stato reso noto pochi minuti fa il bollettino medico di oggi – martedì 16 giugno – dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, sulla situazione all'interno dell'istituto specializzato in malattie infettive. "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 121 pazienti. Di questi, 50 sono casi confermati Covid-19, di cui 40 attualmente ancora positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV 2, mentre 71 sono sottoposti ad indagini", così si legga nella nota. Lo Spallanzani ha reso inoltre noto come sono sette i pazienti ricoverati in terapia intensiva necessitando di supporto respiratorio. Con i casi confermati con che non sono "attualmente ancora positivi", precisa lo Spallanzani, si identificano i pazienti che sono guariti e che stanno effettuando la riabilitazione.

Lo Spallanzani al centro della strategia anti Covid

Nonostante i numeri dei contagi a Roma e nel Lazio continuino a scendere, con pochi cluster ben identificati – il più grave dei quali a Roma al San Raffaele della Pisana con 111 positivi a ieri – i pazienti ricoverati allo Spallanzani sono in aumento. È l'effetto della ristrutturazione della rete sanitaria organizzata per affrontare l'epidemia, che sta venendo ridimensionata di pari passi con la diminuzione del contagio, e che vede però lo Spallanzani sempre in prima linea in quanto struttura specializzata e Covid Hospital 1 del Lazio.

I numeri del contagio nel Lazio

Ieri in tutta la regione si sono registrati solo tre nuovi casi di contagio da Covid-19 accertati. In tutto i pazienti ancora positivi sono 1292, di cui 304 ricoverati non in terapia intensiva e 34 in terapia intensiva e sono 951 quelli in osservazione e isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia sono stati nel Lazio 7958 i casi di coronavirus, di cui 5855 i guariti e 811 i decessi accertati.