in foto: Istituto Spallanzani di Roma

Anche oggi, domenica 14 giugno, l'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma ha emesso il suo quotidiano bollettino di aggiornamento dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia di coronavirus. Lo Spallanzani, polo d'eccellenza specializzato in malattie infettive e riferimento a livello regionale e nazionale per il contrasto della malattia, rimarrà al centro della strategia sanitaria mano a mano che gli altri Covid Hospital vengono svuotati per la mancanza di pazienti con la diminuzione dei contagi.

"Nell'ambito di una riorganizzazione e di un più efficace utilizzo delle risorse di tutta la rete, il nostro Istituto accoglie i pazienti positivi e sospetti provenienti dalle Strutture pubbliche e private in via di chiusura, per il ridimensionamento dell'epidemia", si legge nella nota. Così a pazienti ricoverati sono in tutto 101, di cui 46 casi di Covid-19, tra cui 36 attualmente positivi al tampone. Sono 55 i pazienti invece in attesa dei risultati degli accertamenti, e 7 quelli ricoverati in terapia intensiva perché necessitano di supporto respiratorio. "I pazienti dimessi e trasferiti domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 476", conclude la nota.

Tra le strutture in via di chiusura dedicate all'emergenza, c'è il Covid Center del Campus Biomedico di Roma che questa mattina è stato dichiarato, alla presenza dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, ‘Covid Free' dopo 75 giorni di attività . "Nell’arco di 11 settimane 90 professionisti tra medici, infermieri e personale sanitario e tecnico, unitamente a professionisti e ricercatori impegnati a trovare le soluzioni ingegneristiche, organizzative e mediche più efficaci in tempi ridottissimi hanno salvato la vita a una sessantina di persone, pari a oltre l’80% dei pazienti, tra ricoverati in condizioni disperate, persone con gravi patologie pregresse, anziani in età avanzata come una donna di 97 anni dimessa pochi giorni fa e persino una giovane di 29 anni", si legge in una nota con cui l'assessorato alla Sanità fa una bilancio dell'attività della struttura.