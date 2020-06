Sono 113 i pazienti ricoverati presso l'Istituto nazionale di Malattie Infettive. Tra questi, 48 sono risultati positivi al tampone, di cui 4, più gravi si trovano nel reparto di terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Sessantacinque persone, sospettate di aver contratto il virus, sono state sottoposte ai test e sono in attesa dei risultati degli esami. Questi i dati diffusi dal bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, venerdì 26 giugno. L'Istituto nazionale di Malattie Infettive rende inoltre noto che stamattina sono state dimesse 489 persone ancora positive, ma asintomatiche o che presentano sintomi lievi, le cui condizioni di salute non necessitano un ricovero ospedaliero. Tra queste, alcune uscite dal centro Covid, hanno fatto ritorno presso la propria abitazione, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare, fino a completa guarigione. Altre sono state trasferite in strutture del territorio adibite all'osservazione. Il numero dei positivi e delle terapie intensive con supporto respiratorio resta stabile rispetto a ieri, quando si sono registrati rispettivamente 48 e 4 pazienti. Diminuiscono di tre unità i ricoveri, ieri 116.

Nel Lazio ieri 12 nuovi contagi, 17 guariti e 2 morti

Ieri nel Lazio si sono registrati 12 nuovi contagi, di cui 3 a Roma città, 7 tra la Capitale e la sua area metropolitana. Nuovi casi accertati anche nelle province, che hanno riportato in tutto 5 casi, 4 nella Asl di Latina e uno da quella di Viterbo. A tal proposito l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha spiegato: "I casi nella Capitale diminuiscono, ma i nuovi contagi registrati nelle altre province diverse da Roma mostrano che il virus è ancora in circolazione, diminuisce anche l'età di chi lo contrae. Non dobbiamo abbassare la guardia". Ieri per la prima volta dopo tre mesi, il centro Covid di Palidoro dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù era vuoto, completamente Covid free, dimessa l'ultima famiglia ricoverata. I guariti registrati nel Lazio sono stati 17, 2 i decessi.