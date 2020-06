in foto: Foto di repertorio

Non c'è più nessun piccolo ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Oggi non è stato registrato nessun nuovo ingresso nel nosocomio, mentre ieri è stato dimesso l'ultimo nucleo familiare. Oggi è il primo giorno Covid free al centro di Palidoro: una buona notizia, che indica come il numero dei contagi stia diminuendo. Dall'inizio dell'emergenza al Bambino Gesù di Roma sono stati ricoverati sessanta minori e trenta genitori, 4mila invece i casi sospetti gestiti. Tra le ultime famiglie ricoverate, anche quella proveniente dal palazzo occupato alla Garbatella, tra i cluster più recenti di coronavirus a Roma. Le loro condizioni non hanno destato troppa preoccupazione sin dall'inizio, la madre e il bambino contagiato hanno sempre fortunatamente goduto di buona salute.

Bollettino Spallanzani, 116 i ricoverati

Sono invece 116 le persone ricoverate nell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. 48 sono positive al coronavirus, mentre 68 sono in attesa del risultato del tampone. Quattro sono i pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'Istituto nazionale di malattie infettive: le loro condizioni sono più gravi e necessitano di supporto respiratorio. Mentre altri Covid Hospital si svuotano, lo Spallanzani è l'ospedale che continuerà a fare da punto di riferimento per la gestione dell'emergenza. Secondo le ultime informazioni, l'indice di trasmissibilità del coronavirus nel Lazio è salito sopra la soglia di sicurezza: un dato che, per l'assessore regionale alla Sanità D'Amato, non deve far preoccupare in quanto si riferisce agli ultimi due cluster (subito individuati e chiusi) del San Raffaele e di Garbatella.