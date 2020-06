L'ospedale Lazzaro Spallanzani ha diramato il bollettino di oggi, giovedì 25 giugno, sulla situazione dei pazienti all'interno dell'istituto specializzato in malattie infettive e punto di riferimento per la lotta al coronavirus dai primi momenti dell'epidemia. Al momento risultano ricoverati 116 pazienti. Di questi sono positivi al tampone per individuare il Covid-19 48 pazienti, mentre 68 sono i pazienti in attesa dei risultati degli accertamenti. Quattro invece si trovano in terapia intensiva perché in condizioni più gravi e necessitano del supporto respiratorio meccanico. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 487", conclude la nota. Mentre altri Covid Hospital si svuotano, lo Spallanzani è l'ospedale che continuerà a fare da punto di riferimento per la gestione dell'emergenza.

Coronavirus: la situazione dei contagi a Roma e nel Lazio

Ieri sono stati sei i nuovi casi di contagio di coronavirus registrati nel Lazio, tutti a Roma e provincia. Tra i positivi anche un cittadino appena rientrato dal Bangladesh, è il secondo cado dello stesso tipo in due tre giorni e due pazienti riferibili al focolaio del San Raffaele alla Pisana e dell'istituto religioso Teresianum. I casi attualmente positivi nel Lazio sono 869, di cui 181 pazienti ricoverati in ospedale e 13 in terapia intensiva. I restanti pazienti ancora positivi si trovano in osservazione domiciliare. In tutto i morti hanno raggiunto quota 833 e i guariti sono 6337. In tutto i casi di coronavirus accertati nel Lazio dall'inizio dell'epidemia sono 8039.