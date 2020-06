in foto: Foto di repertorio

Sono 6 i nuovi contagi registrati nel Lazio, tutti a Roma e provincia e un decesso, mentre cresce il numero dei guariti, 22, in totale 6.337, che raggiungono ben sette volte il numero degli attuali positivi. Questi gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus emersi a seguito della consueta task force giornaliera tra assessorato regionale alla Sanità, direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. Da quanto si apprende, prosegue il trend in calo nelle altre province del Lazio al di fuori di Roma e della sua area metropolitana, dove non risultano nuovi positivi. La Regione rende inoltre noto che tra sierologici e tamponi nel Lazio sono stati svolti circa mezzo milione di test.

I nuovi contagi nel Lazio del 24 giugno

Tra i casi accertati nel Lazio nelle ultime 24 ore c'è un altro positivo, il secondo a distanza di due giorni, che riguarda una persona proveniente da Dacca, in Bangladesh, arrivato in aereo all'aeroporto di Fiumicino, dopo aver fatto scalo a Doha, in Qatar. "Abbiamo avviato il contact tracing internazionale e segnalato il caso al Ministero della Salute per verifica controlli agli imbarchi" ha spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, commentando la notizia. Un altro contagio riguarda una paziente dimessa dal San Raffaele Pisana con tampone negativo e attualmente ricoverata al Covid Center di Casal Palocco. Il focolaio raggiunge 123 casi complessivi e 6 decessi correlati. Nuovo caso positivo all’ospedale San Giovanni di Roma con link riferibile all‘Istituto religioso Teresianum.