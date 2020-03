"Coronavirus – Ognuno di noi ha la responsabilità di contenere la situazione". Inizia con questa frase il vademecum emanato dalla Regione Lazio per cercare di contenere i contagi da CoVid19. La Pisana ha varato un opuscolo sui comportamenti da tenere indirizzato a tutti i cittadini e diffuso nella mattina di oggi, mercoledì 4 marzo. Dopo le norme comportamentali suggerite dal comitato scientifico per contrastare i contagi, quindi, anche la Regione Lazio ha il suo vademecum. Diverse le misure consigliate alla popolazione:

Mantenere una distanza di sicurezza con le altre persone di almeno un metro per ridurre il rischio di contagio

Lavarsi spesso le mani limitando la presenza di monili che ostacolano un corretto lavaggio, come anelli o bracciali. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

Coprire bocca e naso con il gomito in caso di tosse o starnuto

Evitare il contatto ravvicinato con persone con sintomi respiratori

Ridurre la partecipazione a eventi pubblici o affollati. Negli spazi pubblici non scambiare bicchieri, borracce, ecc…

Evitare di prendere l’ascensore insieme ad altre persone

In casa e nei luoghi di lavoro porre la massima attenzione alla pulizia e igiene personale e di tutti i luoghi frequentati

Coronavirus, Zingaretti: "Ognuno di noi deve fare la sua parte"

“Ciascuno di noi – ha spiegato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – deve fare la propria parte. I comportamenti individuali fanno la differenza e solo modificando le nostre piccole abitudini potremo contrastare la diffusione del Coronavirus”. Nel vademecum è specificato che in caso di febbre, tosse o dolori muscolari, non bisogna recarsi al pronto soccorso – con il rischio di contagiare un gran numero di persone – ma di chiamare il proprio medico di base o il 1500. In caso di prefisso 06 si pùò chiamare anche il 118, mentre per gli altri prefissi del Lazio il numero verde 800 118 800.

22 contagi nel Lazio, 5 casi di CoVid19 nella giornata di ieri

Sono 22 nel Lazio i contagi totali da coronavirus, di cui tre sono guariti (la coppia di turisti cinesi e il ricercatore emiliano di 29 anni rimpatriato da Wuhan). Nel pomeriggio di ieri sono stati registrati altri cinque casi positivi all'ospedale Spallanzani: si tratta di due persone entrate in contatto con il poliziotto di Spinaceto, una persona rientrata da Zanzibar che ha avuto contatti con Bergamo, una persona tornata dall'Iran, e un residente di Castel Madama. A quanto si apprende avrebbero tutti avuto contatti con il Nord Italia, nel Lazio al momento non ci sono casi autoctoni di coronavirus.